СК Дніпро-1 перед дебютом в ЛЧ готує трансфер голкіпера, якого викликали до збірної України
Олександр Кучер хоче підсилити воротарську позицію, націлившись на Євгена Волинця.
Голкіпер Колоса Євген Волинець може перейти в СК Дніпро-1, повідомляє FC Dnipro.
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За інформацією джерела, срібний призер УПЛ докладає для цього зусиль та веде перемовини щодо трансферу.
Нагадаємо, 29-річний гравець – вихованець Динамо. Виступав за другу команду киян, Геліос та Колос. У структурі ковалівців перебуває з липня 2017 року. Минулого сезону за 29 матчів пропустив 34 голи, у 13 поєдинках відстояв "на нуль".
Своєю грою удостоївся виклику від Олександра Петракова у збірну України, однак поки не дебютував у ній.
Контракт Волинця з "хліборобами" чинний до 30 червня 2024 року. Минулого сезону ним серйозно цікавилось Динамо. Transfermarkt оцінює кіпера у 700 тисяч євро.
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