Голкіпер Колоса Євген Волинець може перейти в СК Дніпро-1, повідомляє FC Dnipro.

Селезньов продовжить кар'єру в СК Дніпро-1, – Бурбас

За інформацією джерела, срібний призер УПЛ докладає для цього зусиль та веде перемовини щодо трансферу.

Нагадаємо, 29-річний гравець – вихованець Динамо. Виступав за другу команду киян, Геліос та Колос. У структурі ковалівців перебуває з липня 2017 року. Минулого сезону за 29 матчів пропустив 34 голи, у 13 поєдинках відстояв "на нуль".

Своєю грою удостоївся виклику від Олександра Петракова у збірну України, однак поки не дебютував у ній.

Контракт Волинця з "хліборобами" чинний до 30 червня 2024 року. Минулого сезону ним серйозно цікавилось Динамо. Transfermarkt оцінює кіпера у 700 тисяч євро.

Легенда збірної, воїн ЗСУ і тренер у Німеччині: українські фіналісти Євро-2006 – як склалися їхні долі