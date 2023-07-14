Украинский полузащитник Олег Синица может продолжить карьеру в Вересе, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, 27-летний вингер сейчас находится на просмотре в ровенском клубе.

К слову, Синица – воспитанник Металлиста, за который дебютировал в 2013 году. Выступал также за Металлист 1925, Рух, Агробизнес и латвийский Вентспилс. Последним его клубом был Свит из Щецина из 3-й польской лиги (в 41-м матче он забил 13 голов).

Напомним, Верес по итогам прошлого сезона сохранил прописку в элите украинского футбола, заняв в турнирной таблице УПЛ тринадцатую строчку.

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