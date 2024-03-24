"Все по-німецьки розумно, прагматично. Правильний підхід. Ми поговорили з президентом клубу про те, як формується бюджет. У них футбольний клуб – це не збитковий проект.

Верес у товариському матчі зазнав поразки від екс-чемпіона Німеччини, Зоря здолала Оболонь

Є спонсори, глядачі, телеправа. Для півмільйонного Ессена – це потужний клуб. Хороша інфраструктура, тренувальні поля. Це не Баварія, але ми отримали корисний досвід. В Ессені майже 13 тисяч членів клубу, які беруть участь у виборах президента, ухвалюють рішення. Дуже схоже на наш формат з акціонерами.

Також ми поспілкувалися з мером міста. Цей матч – благодійний. Війна має два виміри: за наші кордони і за наших дітей. Ми грали саме за наших дітей. Для них ми розбудовуємо інфраструктуру у Рівному. Рівне і Ессен – міста-побратими. Верес і Рот-Вайс – клуби-побратими. І таких матчів потрібно більше.

Ми вже плануємо ще один благодійний матч в іншій країні Європи. Але також з потужним клубом. Наші союзники нам допомагають, ми спільно намагаємося пережити ці непрості часи", – цитує Надєїна офіційний сайт рівнян.

Нагадаємо, Верес став першим українським клубом у 2024 році, який провів товариський поєдинок, аби нагадати світові про війну в Україні. Востаннє подібний матч проводив Шахтар наприкінці грудня 2023-го з японським клубом Авіспа Фукуока.

Кривбас у спарингу з 7-ма голами розгромив Олександрію, Полісся здолало аматорів з дебютним голом Петряка