"Все по-немецки разумно, прагматично. Правильный подход. Мы поговорили с президентом клуба о том, как формируется бюджет. У них футбольный клуб – это не убыточный проект.

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Есть спонсоры, зрители, телеправа. Для полумиллионного Эссена – это мощный клуб. Хорошая инфраструктура, тренировочные поля. Это не Бавария, но мы получили полезный опыт. В Эссене почти 13 тысяч членов клуба, которые участвуют в выборах президента, принимают решения. Очень похоже на наш формат с акционерами.

Также мы пообщались с мэром города. Этот матч – благотворительный. Война имеет два измерения: за наши границы и за наших детей. Мы играли именно за наших детей. Для них мы развиваем инфраструктуру в Ровно. Ровно и Эссен – города-побратимы. Верес и Рот-Вайс – клубы-побратимы. И таких матчей нужно больше.

Мы уже планируем еще один благотворительный матч в другой стране Европы. Но также с мощным клубом. Наши союзники нам помогают, мы совместно пытаемся пережить эти непростые времена", – цитирует Надеина официальный сайт ровенчан.

Напомним, Верес стал первым украинским клубом в 2024 году, который провел товарищеский поединок, чтобы напомнить миру о войне в Украине. Последний раз подобный матч проводил Шахтер в конце декабря 2023-го с японским клубом Ависпа Фукуока.

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