Верес в рамках 12-го туру УПЛ приймає Шахтар. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 12-го туру УПЛ між Шахтарем і Вересом пройде на Арені Львів. Старт зустрічі було заплановано на 15:00, однак через повітряну тривогу його перенесли. Новий час повідомлять найближчим часом. Трансляція доступна на Setanta Sports.

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"Гірники" підходять до поєдинку в статусі другої команди чемпіонату, відстаючи від СК Дніпра-1 на п'ять залікових балів при грі в запасі. Осічка в таких умовах є неприпустимою для донеччан. Рівняни, своєю чергою, тримаються на п'ятій сходинці.

Андрій Пятов потрапив у стартовий склад Шахтаря вперше у сезоні.

Стартові склади

Верес:

Шахтар:

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