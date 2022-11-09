Верес – Шахтар: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ – Пятов повертається в основу
Верес в рамках 12-го туру УПЛ приймає Шахтар. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 12-го туру УПЛ між Шахтарем і Вересом пройде на Арені Львів. Старт зустрічі було заплановано на 15:00, однак через повітряну тривогу його перенесли. Новий час повідомлять найближчим часом. Трансляція доступна на Setanta Sports.
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"Гірники" підходять до поєдинку в статусі другої команди чемпіонату, відстаючи від СК Дніпра-1 на п'ять залікових балів при грі в запасі. Осічка в таких умовах є неприпустимою для донеччан. Рівняни, своєю чергою, тримаються на п'ятій сходинці.
Андрій Пятов потрапив у стартовий склад Шахтаря вперше у сезоні.
Стартові склади
Верес:
Шахтар:
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