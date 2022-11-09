Поточна форма

Безумовним фаворитом протистояння у Львові виглядає Шахтар. Донеччани продовжують свою безпрограшну серію у Прем’єр-лізі, яка нараховує 24 поєдинки (при цьому, 20 перемог).

Parimatch Ukraine оцінює шанси "гірників" на черговий успіх, як дуже високі – 1,37. Тріумф Вересу у середу стане гучною сенсацією – 8,70. Коефіцієнт на нічию – 4,80.

Для рівнян настає важкий та відповідальний період. Протягом наступних 10 днів на підопічних Юрія Вірта чекає серйозний квест – три зустрічі з командами, які перебувають у верхній частині турнірної таблиці: Шахтар (2 місце), Олександрія (4 місце) та Динамо (6 місце). Власне, високо злетів і сам Верес (5 сходинка). Тому рівняни повинні доводити, що перебувають у єврокубковій зоні не випадково.

У попередньому турі "червоно-чорним" вдалося це зробити. Виїзна перемога над Металістом 1925 виявилася дуже переконливою – 4:1. Хоча до цього хлопці Вірта забуксували – поразки Зорі (0:1) та Колосу (0:2).

Після невдачі у грі з Олександрією у 10-му турі (нічия 2:2) "гірники" сповна реабілітувалися в суботу, розгромивши Інгулець 3:0. Дублем у цій зустрічі відзначився Данило Сікан, що суттєво загострило бомбардирську гонку в УПЛ. У Сікана, Довбика та Прядуна по 6 голів і це тріо намагається наздогнати лідера Віталія Буяльського, у якого 8 результативних ударів.

Історія протистоянь

Вперше Верес та Шахтар зустрілися 30 років тому – у жовтні 1992-го в рамках другого чемпіонату України. Всього між цими командами в українській першості було зіграно 11 поєдинків – лише в одному з них рівняни святкували перемогу (у далекому 1993-му) і 9 разів поступилися.

У минулому сезоні Шахтар розгромив Верес з рахунком 4:1.

Parimatch Ukraine докладає зусиль, щоби футбол в нашій країні рухався вперед навіть у таких важких умовах. Компанія продовжує підтримку клубів УПЛ й планує з Шахтарем, Дніпром-1, Чорноморцем та Львовом реалізацію важливих проектів.



Крім того, бренд підтримує Збройні Сили України. Допомога Parimatch Ukraine ЗСУ та українцям вже сягнула майже 300 мільйонів гривень. Компанія буде продовжувати допомагати виборювати перемогу вільної нації.

Кадрова ситуація

До раніше травмованих Віктора Корнієнка та Мар’яна Шведа минулого тижня додався Олександр Зубков. На прес-конференції Ігор Йовічевіч встановив своєрідний дедлайн – до кінця календарного року вінгер точно не зіграє.

Останні два поєдинки Вересу пропустив Геннадій Пасіч. Ймовірно, в одного з рівненських братів ушкодження. Офіційно клуб про травму Геннадія не повідомляв.

Орієнтовні склади

Верес: Когут – Гагун, Вовченко, Мірошник, Є. Пасіч – Кучеров, Кльоц, Дахновський, С. Шарай, В. Шарай – Гайдучик.

Шахтар: Трубін – Матвієнко, Кривцов, Бондар, Михайліченко – Петряк, Судаков, Степаненко, Назарина, Мудрик – Сікан.

Арбітри

Головний рефері – Анатолій Абдула (Харків), асистенти: Євген Петраков (Київ) та Сергій Приступа (Черкаська область), четвертий рефері – Андрій Коваленко (Полтава).