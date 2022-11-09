Верес в рамках 12-го тура УПЛ принимает Шахтер. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 12-го тура УПЛ между Шахтером и Вересом пройдет на Арене Львов. Старт встречи – в 15:15 по киевскому времени. Трансляция доступна на Setanta Sports.

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"Горняки" подходят к поединку в статусе второй команды чемпионата, отставая от СК Днепра-1 на пять зачетных баллов при игре в запасе. Осечка в таких условиях недопустима для дончан. Ровенчане, в свою очередь, держатся на пятой строчке.

Андрей Пятов попал в стартовый состав Шахтера впервые в сезоне.

Стартовые составы

Верес:

Шахтер:

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