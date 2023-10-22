Верес – Рух – 2:5 – відео голів та огляд матчу
22 жовтня 21:10 - Читать на русском
Верес розгромно поступився Руху в 11 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
82’ Яго Сікейра
90’ Денис Балан
Денис Теслюк 13’
Юрій Климчук 33’
Євгеній Пастух 65’
Євгеній Пастух 86’
Ілля Квасниця 88’
13’ Денис Теслюк
33’ Юрій Климчук
65’ Євгеній Пастух
82’ Яго Сікейра
86’ Євгеній Пастух
88’ Ілля Квасниця
90’ Денис Балан
У першому таймі помилками оборони Вереса скористались Теслюк та Климчук. Підопічні Лавриненка жодних висновків не зробили і по перерві дозволили Пастуху оформити дубль.
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Верес завдяки стандартам сам забив двічі, але розгрому не уникнув. Суперджокер Руха Ілля Квасниця встановив фінальні 5:2 на користь львівської команди.
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