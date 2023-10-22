Верес розгромно поступився Руху в 11 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

У першому таймі помилками оборони Вереса скористались Теслюк та Климчук. Підопічні Лавриненка жодних висновків не зробили і по перерві дозволили Пастуху оформити дубль.

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Верес завдяки стандартам сам забив двічі, але розгрому не уникнув. Суперджокер Руха Ілля Квасниця встановив фінальні 5:2 на користь львівської команди.