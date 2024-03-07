Верес – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча с драмой VAR
22:02 - Читати українською
Верес вырвал сенсационную ничью в 20-м туре УПЛ против Динамо. Смотрите видео голов и обзор матча.
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Мрвалевич упустил супершанс, а вот Динамо через 30 секунд открыло счет. Кабаев разрезной передачей нашел Волошина, который не промахнулся.
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Динамо не смогло развить преимущество, за что поплатилось на последних секундах матча. Ноги Мрвалевича и Бенито сошлись в штрафной киевлян. Дмитрий Панчишин сначала зафиксировал штрафной в пользу Динамо, но после просмотра повтора назначил пенальти для Вереса! Сам Мрвалевич на 90+9-й уверенно реализовал приговор – 1:1.
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