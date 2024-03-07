Верес вырвал сенсационную ничью в 20-м туре УПЛ против Динамо. Смотрите видео голов и обзор матча.

Мрвалевич упустил супершанс, а вот Динамо через 30 секунд открыло счет. Кабаев разрезной передачей нашел Волошина, который не промахнулся.

Динамо упустило победу над Вересом, пропустив с пенальти на 90+9 – Шовковский завершил триумфальную серию в УПЛ

Динамо не смогло развить преимущество, за что поплатилось на последних секундах матча. Ноги Мрвалевича и Бенито сошлись в штрафной киевлян. Дмитрий Панчишин сначала зафиксировал штрафной в пользу Динамо, но после просмотра повтора назначил пенальти для Вереса! Сам Мрвалевич на 90+9-й уверенно реализовал приговор – 1:1.