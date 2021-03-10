Армінія після 24-го туру Бундесліги йшла у зоні стикових матчів, але до рятівної 17-ї позиції не вистачало всього два очки. При цьому у новачка еліти залишався матч в запасі, а в суперниках був Вердер, який з горем навпіл тримався дванадцятим. Таким чином, білефельдці отримали шикарну нагоду вирватись із групи аутсайдерів.

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Втім, не все сталося, як гадалося. У першому таймі господарі виглядали активніше, створивши кілька непоганих моментів, однак реалізувати їх не вдалося. По перерві ж Армінія розвалилася. Вже за хвилину після відновлення гри Вердер вийшов уперед внаслідок контратаки з навісом на дальню стійку, який ударом з метру замкнув Сарджент – 0:1!

На 68-й білефельдці ще й у меншості залишились, а за сім хвилин гру було закрито: Еггештайн увірвався на правий край штрафного та викотив пас у центр під постріл Мьовальда – 0:2! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Таким чином, Армінія залишилась на 18-й позиції з 19 очками в активі. Вердер, набравши 30 залікових балів, наздогнав Хоффенхайм, а до зони Ліги Європи не вистачає всього п'ять пунктів. Поки ж бременці тримаються на 12-й сходинці у турнірній таблиці Бундесліги.

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