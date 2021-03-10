Арминия после 24-го тура Бундеслиги шла в зоне стыковых матчей, но до спасительной 17-й позиции не хватало всего два очка. При этом у новичка элиты оставался матч в запасе, а в соперниках был Вердер, который с горем пополам держался двенадцатым. Таким образом, билефельдцы получили шикарную возможность вырваться из группы аутсайдеров.

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Впрочем, не тут-то было. В первом тайме хозяева выглядели активнее, создав несколько неплохих моментов, однако реализовать их не удалось. После перерыва же Арминия развалилась. Уже через минуту после возобновления игры Вердер вышел вперёд в результате контратаки с навесом на дальнюю штангу, который ударом с метра замкнул Сарджент – 0:1!

На 68-й билефельдцы еще и в меньшинстве остались, а через семь минут игра была закрыта: Эггештайн ворвался на правый край штрафной и выкатил пас в центр под выстрел Мёвальда – 0:2! Именно с этим счётом матч и подошел к концу.

Таким образом, Арминия осталась на 18-й позиции с 19 очками в активе. Вердер, набрав 30 зачетных баллов, догнал Хоффенхайм, а до зоны Лиги Европы не хватает всего пять пунктов. Пока же бременцы держатся на 12-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги.

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