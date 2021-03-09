Борусія завдяки дублю Холанда виграла виїзну частину протистояння та підійшла до матчу-відповіді в статусі фаворита на чвертьфінал Ліги чемпіонів. Однак у Севільї залишалися хороші шанси на камбек, зважаючи на втрати Дортмунда – Санчо, Геррейро, Аканджі та Рейна не встигли відновитися. Хулен Лопетегі здивував стартовим складом, поставивши Оскара замість Ракітіча.

Потужний старт Севільї

Севілья мусила забивати, тому з перших хвилин агресивно побігла вперед. Гості повністю захопили ініціативу та насідали на чужі ворота. Конвертувати свою перевагу в удари їм не вдавалося, але в штрафному майданчику Борусії була перманентна пожежа. Захисникам Дортмунда в паніці раз по раз доводилося розряджати ситуацію виносами в нікуди.

Найактивнішим у складі Севільї був Окампос, який створював голкіперу господарів реальні проблеми. Вони на пару з Сусо просто рвали оборону – для гола бракувало зовсім трохи. Підопічні Лопетегі традиційно виконували багато кросів (15 за половину тайму) і лише дивом не довели жодного з них до гольового моменту.

У Борусії ж не клеїлося нічого. Дортмундці навіть не могли побудувати контратаку, не могли довести м'яч до Холанда. Сам норвежець періодами опускався до власного штрафного (там сиділа вся команда) і допомагав відбиватися. Переслідувало враження, що продовжується другий тайм Классікера. Севілья душила "джмелів" не гірше за Баварію.

Коли гості віддавали м'яч, Борусія отримувала можливість побудувати позиційну атаку. Але це було жахливе видовище: дортмундці не могли зв'язати три передачі, помилялися, обрізалися і в підсумку просто закидали вперед в надії на спритність Холанда.

Поворотний момент зустрічі

Наприкінці першого тайму господарі зуміли забити гол, який зовсім не витікав з ходу гри. Допоміг пресинг. Оборона Севільї помилилася при розіграші м'яча, Ділейні корпусом відтер розхваленого Кунде, Дауд тонко прокинув на Ройса, а капітан "під собою" знайшов Холанда. Борусія дивом вийшла вперед.

Цей момент став ключовим. Севілья після нього знітилася та почала нервувати, а в діях господарів з'явилася солідність. До кінця першого тайму андалусійці ще старалися зібратися з силами, а на початку другого взагалі "поплили" перед обличчям монстра – Ерлінга Холанда. Норвежець і сам міг забити двічі, і асистувати партнерам міг.

VAR у всій красі

Але феєрія Холанда опинилася в тіні божевілля VAR. Ділейні та Дауд двома вертикальними передачами вивели Ерлінга на простір, форвард пробіг з м'ячем вздовж штрафного майданчика, обігрався з Азаром і забив розкішний гол з гострого кута. Джюнейт Чакир на відеоповторі вгледів фол Холанда проти Фернандо і скасував взяття воріт.

Втім, не відходячи від екрана, арбітр подивився інший епізод, який трапився двома хвилинами раніше. Там Кунде підштовхував у спину Холанда під час навісу з правого флангу. Пенальті! Але не видихайте, це не кінець. Буну потягнув удар Ерлінга з "точки" і добивання впритул, однак VAR показав, що голкіпер Севільї під час удару на кілька сантиметрів вийшов з лінії. З другої спроби Холанд переграв марокканця. Видихайте.

Всі рішення суддів правильні! Але наскільки ж VAR змінює футбол...

Інтрига, але не більше. Борусія у чвертьфіналі!

Гостям потрібно було забивати 3, але відновити картину з першого тайму їм не вдавалося. Холанд натомість продовжував вибігати в гострі контрвипади та створювати шанси партнерам. Севільї трішки допомогли заміни: де Йонг і Гомес вийшли з лави запасних і додали вогню. Папу здалеку розрядив хорошу гармату, а Люк заробив пенальті (його штовхнув Джан). Ен-Несірі реалізував 11-метровий і повернув інтригу.

Кінцівка зустрічі пройшла у рівній боротьбі. Севілья мала пару напівмоментів, але Борусія відповідала не гірше. У компенсований час андалусійці зрівняли рахунок зусиллями того-таки Ен-Несірі, але цього було мало. Фінальний штурм не врятував. Суддя зафіксував нічию. Загальний рахунок – 5:4 на користь Дортмунда. Борусія стала першим чвертьфіналістом Ліги чемпіонів.

Баварія – Борусія Д: ефектна битва з класичним фіналом – Лєвандовскі хет-триком нівелював дубль Холанда