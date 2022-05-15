Відбулись матчі завершального, 34-го туру Другої Бундесліги, в яких визначились нові учасники елітного дивізіону. Читайте звіт про зустрічі на Футбол 24.

Друга Бундесліга 2021/22, 34-й тур

Вердер – Регенсбург – 2:0

Голи: Фюлькруґ, 10, Дукш, 51

Ганза – Гамбург – 2:3

Голи: Найдгарт, 13, Фреде, 90+1 – Глацель, 50, Шонлау, 75, Кауфманн, 85

Вердер у домашньому поєдинку без проблем обіграв Регенсбург. Гол Вайзера на 7 хвилині скасували після перегляду VAR, однак Фюлькруґ через 3 хвилини таки вивів бременців уперед. А по перерві Дукш забив другий м'яч, який забезпечив Вердеру другу сходинку та путівку до елітного дивізіону чемпіонату Німеччини.

Одразу по завершенні гри фанати вибігли на поле, святкуючи повернення до Бундесліги, а у підтрибунному приміщенні гравці святкували зі звичною для Німеччини традицією – обливали пивом одне одного та тренерів.

How to perform the perfect beer shower, by Nicolai Rapp #werder #svwssv pic.twitter.com/7KvQHbpwuV — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) May 15, 2022

Гамбург же у трилері вирвав перемогу над Ганзою, в стартовому складі якої вийшов Данило Сікан. У рахунку повела саме Ганза завдяки голу Найдгарта. Втім, по перерві Глацель, Шонлау та Кауфманн принесли "динозаврам" перемогу – не завадив гол Фреде у компенсований час.

Таким чином, саме Гамбург посів третє місце, яке дає право на гру в плей-офф за путівку в Бундеслігу – Дармштадт поступився лише через гіршу різницю м'ячів. Суперником Гамбурга у плей-офф буде Герта, яка стане останньою перешкодою до повернення "динозаврів" у елітний дивізіон після чотирирічної перерви.

Ліверпуль здобув Кубок Англії, здолавши Челсі в серії пенальті – дежавю з попереднього фіналу, травми ван Дейка і Салаха