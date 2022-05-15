Состоялись матчи завершающего 34-го тура Второй Бундеслиги, в которых определились новые участники элитного дивизиона. Читайте отчет о встречах на Футбол 24.

Чемпионат Германии 2021/22, 34-й тур. Вторая Бундеслига.

Вердер – Регенсбург – 2:0

Голы: Фюлькруг, 10, Дукш, 51

Ганза – Гамбург – 2:3

Голы: Найдгарт, 13, Фреде, 90+1 – Глацель, 50, Шонлау, 75, Кауфманн, 85

Вердер в домашнем поединке без проблем обыграл Регенсбург. Гол Вайзера на 7 минуте отменили после просмотра VAR, однако Фюлькруг через 3 минуты вывел бременцев вперед. А после перерыва Дукш забил второй мяч, который обеспечил Вердеру вторую строчку и путевку в элитный дивизион чемпионата Германии.

Сразу после завершения игры фанаты выбежали на поле, празднуя возвращение в Бундеслигу, а в подтрибунном помещении игроки праздновали с привычной для Германии традицией – обливали пивом друг друга и тренеров.

How to perform the perfect beer shower, by Nicolai Rapp #werder #svwssv pic.twitter.com/7KvQHbpwuV — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) May 15, 2022

Гамбург же в триллере вырвал победу над Ганзой, в стартовом составе которой вышел Даниил Сикан. В счете повела именно Ганза благодаря голу Найдгарта. Впрочем, после перерыва Глацель, Шонлау и Кауфманн принесли "динозаврам" победу – не помешал гол Фреде в компенсированное время.

Таким образом, именно Гамбург занял третье место, дающее право на игру в плей-офф за путевку в Бундеслигу – Дармштадт уступил лишь из-за худшей разницы мячей. Соперником Гамбурга в плей-офф станет Герта, которая станет последним препятствием к возвращению "динозавров" в элитный дивизион после четырехлетнего перерыва.

Ливерпуль добыл Кубок Англии, одолев Челси в серии пенальти – дежавю из предыдущего финала, травмы ван Дейка и Салаха