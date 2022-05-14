Другий фінал Клоппа і Тухеля у сезоні

Наприкінці лютого Ліверпуль і Челсі зустрічалися у фіналі іншого турніру – Кубка англійської ліги. Тоді команда Юргена Клоппа здолала підопічних Томаса Тухеля у серії пенальті та здобула трофей (0:0, 11:10). Відповідно, нинішній фінал був для "синіх" шансом на реванш і єдиною можливістю здобути трофей у сезоні 2021/22. Ліверпуль виграв вже згаданий Кубок ліги, зберігає невеликі шанси на чемпіонство АПЛ, а 28 травня зіграє з Реалом у фіналі Ліги чемпіонів.

Ліверпуль – Челсі: онлайн-відеотрансляція фіналу Кубка Англії

Мерсисайдці 7 разів вигравали Кубок Англії, але востаннє здобували цей трофей ще у 2006 році. Челсі за цей час завоював 5 Кубків Англії, а всього у клубному музеї лондонців було 8 таких трофеїв. При цьому ні Клопп, ні Тухель ще жодного разу не вигравали Кубок Англії, хоча останній вже програв у фіналі – минулоріч Лестер обіграв "синіх". Перший фінал за 10 років для Ліверпуля, п'ятий за 6 років для Челсі (два останніх "сині" програли) – на Вемблі очікували свята.

Перед стартовим свистком обидві команди згадали про Україну, зробивши спільне фото з синьо-жовтим прапором.

Бенефіс Діаса у стартові хвилини – Челсі з проблемами, але встояв

Перший момент за Ліверпулем. Тьяго трохи не дотягнувся до м'яча після прострілу Діаса, а удар Салаха головою небезпеки не ніс. Ще один ривок Діаса – і знову небезпека: цього разу Салах трохи не дістав м'яч після його прострілу. Третій момент у Діаса – Трент вивів колумбійця віч-на-віч із Менді, але кіпер Челсі врятував свою команду! Щоправда, не найкращим чином пробив Луїс.

Could this Edouard Mendy save prove crucial? ?#EmiratesFACup pic.twitter.com/q84GQzW4yJ — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 14, 2022

Найактивнішим був зимовий новачок Ліверпуля в перші хвилини. Челсі на половину поля суперника навіть не заходив. Повна перевага команди Клоппа. Лондонці відповіли хіба слабким ударом і штрафного в руки Аліссону. Ліверпуль у дебюті гри виглядав куди впевненіше, але швидкий гол забити не зумів.

Шок для Ліверпуля – Салах травмувався за два тижні до фіналу ЛЧ

Нарешті перший гострий шанс у Челсі. На 23-й хвилині Маунт знайшов Пулішіча, який з меж штрафного пробив повз дальню стійку. Аліссон врятував після удару Алонсо, але в цьому ж епізоді отримав травму. Переляк на обличчі Юргена Клоппа був не дуже тривалим – основний воротар мерсисайдців таки продовжив гру.

Але тут же присів на газон і Мохамед Салах. Лідер Ліверпуля після короктої паузи пішов з поля, замість нього на 33-й хвилині вийшов Діогу Жота. Єдиний позитив для Клоппа – єгиптянин сам залишив поле без помітних проблем. Однак це не може не хвилювати тренера і фанатів Ліверпуля за два тижні до фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

На останніх хвилинах тайму Челсі дещо перехопив ініціативу, але таких моментів, які мав Ліверпуль, лондонці не створювали. Підопічні Клоппа навпаки значно знизили темп. 0:0, втрата Салаха, пошкодження Менді, Тьяго Сілви і Аліссона – підсумок першого тайму.

Марнотратство Діаса і нефарт Ліверпуля – основний час без голів

Другий тайм розпочався зовсім не так, як перший. Вже стартова хвилина вмістила в себе два сейви Аліссона після ударів Алонсо і Пулішіча з меж штрафного. А тут і поперечина врятувала Ліверпуль – Маркос Алонсо з гострого кута пробив у каркас воріт. Перерва явно пішла на користь Челсі – Томас Тухель зумів внести корективи.

У Ліверпуля нагадав про себе Діас, який не влучив дальній кут з півкола перед штрафним. Неточним був і удар Жоти. Кейта пробив у руки Менді, а Пулішіч не влучив у рамку – обмін моментами не змінив рахунку на табло Вемблі. Знову був близьким до успіху Діас – колумбієць закрутив у дальній кут, Менді завмер у напівпозиції, але м'яч полетів вище.

Типовий фінал: чим менше часу залишалося до фінального свистка, тим менше хотіли ризикувати обидві команди, хоча тому ж Ліверпулю екстра-тайм точно не грав на користь. "Червоні" це розуміли і організували момент – Діас влучив у стійку. І буквально за хвилину стійка врятувала Челсі після удару Робертсона буквально з двох метрів! Не пощастило підопічним Клоппа.

Crashed against the post by @andrewrobertso5



Wembley would have erupted if that had hit the net!#EmiratesFACup pic.twitter.com/j1eBXOqNEK — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 14, 2022

Натиск Ліверпуля таки не увінчався успіхом. Останній шанс вирвати перемогу в основний час був знову ж таки у Діаса, який знову пробив неточно. 0:0 після 90 хвилин – як і у фіналі Кубка ліги, гра перейшла в екстра-тайм.

Травма ван Дейка – головного болю у Клоппа більшає

На нього не вийшов ван Дейк, замість якого Клопп випустив Матіпа. Схоже, що центрбек Ліверпуля теж отримав пошкодження – його сумний погляд яскраво про це свідчив. На 98-й хвилині Юрген випустив Фірміно замість Діаса, який сьогодні був найближчим до гола.

Моментів у додаткових час, по суті, не було. Запам'яталися лише заміни – зокрема, зворотня заміна Лофтус-Чіка, який не зіграв навіть 15-ти хвилин. Як і у фіналі Кубка ліги, все вирішувала серія пенальті, але сьогодні Кепа Аррісабалага на неї не вийшов. У лютому в Кубку ліги Келлехер протистояв Кепі, а сьогодні у післяматчевій лотереї грали Менді та Аліссон.

Цікаво, що востаннє серія 11-метрових у фіналі Кубка Англії була в 2006 році – тоді Ліверпуль обіграв Вест Хем, врятувавшись від поразки на 90+1 хвилині.

Челсі знову не пощастило – друга невдача в серії 11-метрових за три місяці

Алонсо і Мілнер пробили влучно, а Аспілікуета, який вийшов на поле в екстра-таймі, влучив у стійку! Алькантара вивів Ліверпуль вперед. Джеймс і Фірміно теж забили – причому Менді вже вдруге був близьким до сейву. Барклі та Трент теж бездоганні. Жоржінью переграв Аліссона, а 5-й удар Ліверпуля пішов бити Садьйо Мане. Едуар Менді прекрасно знає свого співвітчизника і зумів відбити його удар! 4:4 після основної серії.

Зієш і Жота – влучно. Алісссон відбив удар Маунта, здійснивши перший свій сейв у серії. Другий шанс Ліверпуля забрати трофей використав Цімікас, який пробив точно. 6:5 – Ліверпуль знову обіграв Челсі в серії пенальті та здобув Кубок Англії. Другий трофей мерсисайдців у сезоні та другий в серії 11-метрових проти лондонської команди.

Восьмий Кубок Англії в історії клубу і перший для Юргена Клоппа, а Челсі з Томасом Тухелем програв у фіналі турніру другий рік поспіль. Тепер варто чекати новин із табору Ліверпуля про стан здоров'я Салаха і ван Дейка. Перемога у сьогоднішньому фіналі може дуже дорого обійтися мерсисайдцям, адже через два тижні їх очікує куди важливіший поєдинок – фінал Ліги чемпіонів проти Реала.