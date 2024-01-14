У неділю 17-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 17-й тур

Бохум – Вердер – 1:1

Голи: Остерхаге, 64 – Штарк, 90+3

Борусія М – Штутгарт – початок матчу о 18:30

Байєр ледь не зазнав дебютної поразки, у доданий час обікравши Аугсбург, РБ Лейпциг поступився Айнтрахту

У першому матчі дня Бохум на своєму полі приймав сусіда по турнірній таблиці – Борусію М. Перші 45 хвилин минули без голів, а в середині другого тайму Остерхаге вивів господарів вперед.

Все йшло до перемоги рурців, аж поки на третій доданій хвилині Штарк не наважився на удар відчаю з-за меж штрафного. Сфера зачепила захисника, перелетіла через голкіпера, влучила у поперечину і влетіла у сітку. Божевільна кінцівка для Вердера і прикра втрата двох очок для Бохума. Як наслідок, команди залишились на своїх місцях у турнірній таблиці: "вовки" тринадцяті, а рурці – чотирнадцяті.

Борусія перервала серію невдач, розгромивши найгіршу команду Бундесліги – Санчо дебютував асистом, диво-сейв голкіпера