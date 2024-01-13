На різдвяну перерву, яка тривала три тижні, Борусія пішла з безвиграшною серією на чотири матчі. На початку січня "джмелі" вже провели кілька трансферів, і тренерський штаб відразу інтегрував новачків у склад. Іан Маатсен вийшов у стартовому складі, а Джейдон Санчо потрапив на лаву для запасних.

Байєр ледь не зазнав дебютної поразки, у доданий час обікравши Аугсбург, РБ Лейпциг поступився Айнтрахту

Дармшадт – ідеальний суперник, щоб Дортмунд міг успішно почати другу частину сезону. Іншого про останню команду в таблиці й не скажеш. Однак господарі досить жваво почали гру, були активнішими десь хвилин 20. Можливо, у вболівальників на трибунах почала зароджуватися надія, але тільки-но "джмелі" підвищили швидкість, як захист "лілій" дав тріщину.

Байноу-Гіттенс на правому фланзі пошив у дурні відразу двох опонентів, пройшов до чужого штрафного та відпасував на Брандта. Юліан обробив, вийшов на ударну позицію й покотив у дальній кут. Марсель Шухен врятувати не зміг. Пізніше він отримав можливість підтвердити свою майстерність. Хоча Борусія не дуже й то поспішала добивати суперника. Фулькруг дуже просив пенальті – марно. Мален, здавалося, робив усе правильно, але трохи не докрутив у дальній кут – м'яч пішов на кутовий.

У першому таймі господарі жодного разу не потурбували Кобеля, а от після перерви швейцарському голкіперу довелося здійснити диво-сейв. Після подачі з кутового Пфайффер бив головою майже впритул. Голкіпер Дортмунда встиг зреагувати й відбити ногою. Феноменальний порятунок.

Головною ж подією другого тайму стала поява Джейдона Санчо. Англієць не грав з кінця серпня і приїхав у Борусію реанімувати кар'єру. Було помітно, що тренере не поставили йому жорстких тактичних завдань – хавбек часто змінював позиції в лінії атаки. У підсумку, йому вистачило 20 хвилин на полі, щоб результативно відзначити свій дебют. Санчо отримав передачу від Малена в зоні правого напівфлангу й прострілив поперек на Ройса. Завдання у капітана "джмелів" було надзвичайно легким – Марко добив у порожні ворота, подвоївши перевагу своєї команди.

Крапку в матчі ефектно поставив Мукоко. Юний форвард познущався з оборонців суперника і потужно пробив під поперечину. Завдяки цій перемозі Борусія повернулася на п'яте місце в турнірній таблиці й скоротила відставання від зони Ліги чемпіонів до трьох очок. Дармштад програв четвертий з останніх п'яти матчів, безвиграшна серія в Бундеслізі триває понад три місяці.