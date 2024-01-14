В воскресенье 17-й тур чемпионата Германии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 17-й тур

Бохум – Вердер – 1:1

Голы: Остерхаге, 64 – Штарк, 90+3

Боруссия М – Штутгарт – начало матча в 18:30

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В первом матче дня Бохум на своем поле принимал соседа по турнирной таблице – Боруссию М. Первые 45 минут прошли без голов, а в середине второго тайма Остерхаге вывел хозяев вперед.

Все шло к победе рурцев, пока на третьей добавленной минуте Штарк не решился на удар отчаяния из-за пределов штрафной. Сфера задела защитника, перелетела через голкипера, попала в перекладину и влетела в сетку. Сумасшедшая концовка для Вердера и досадная потеря двух очков для Бохума. Как следствие, команды остались на своих местах в турнирной таблице: "волки" тринадцатые, а рурцы – четырнадцатые.

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