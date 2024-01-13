Байєр ледь не зазнав дебютної поразки, у доданий час обікравши Аугсбург, РБ Лейпциг поступився Айнтрахту
У суботу 17-й тур чемпіонату Німеччини продовжила низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Німеччина, Бундесліга, 17-й тур
Аугсбург – Байєр – 0:1
Гол: Паласіос, 90+4
РБ Лейпциг – Айнтрахт – 0:1
Гол: Кнауфф, 7
Кельн – Хайденхайм – 1:1
Голи: Зельке, 29 – Бек, 55
Майнц – Вольфсбург – 1:1
Голи: Відмер, 61 – Черни, 12
Фрайбург – Уніон Берлін – 0:0
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Байєр розпочав новий рік виїзним матчем з Аугсбургом. Лідер Бундесліги попри колосальну перевагу ніяк не міг розпакувати ворота суперника, а в середині другого тайму несподівано пропустив сам. На щастя для вболівальників "фармацевтів", арбітр зафіксував офсайд, врятувавши команду Хабі Алонсо від ганьби. Здавалось, що леверкузенці таки втратять два очки у гостях, однак вже у доданий час Паласіос вирвав логічну перемогу, зберігши комфортний відрив від Баварії.
РБ Лейпциг на своєму полі поступився одному з конкурентів Айнтрахту. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий на початку зустрічі. "Орли" впритул наблизились до "биків", піднявшись на п'яту сходинку турнірної таблиці. Щоправда, вони ризикують опуститись на щабель нижче у разі успіху дортмундської Борусії у дуелі з Дармштадтом.
Ще три суботні матчі завершились унічию. Кельн не зумів вибратись з підвалин турнірної таблиці, не втримавши перемогу над Хайденхаймом. Майнц пригальмував Вольфсбург, який все більше віддаляється від єврокубків, а Фрайбург не знайшов аргументів для Уніона, який потроху вибирається з зони вильоту.