Німеччина, Бундесліга, 17-й тур

Аугсбург – Байєр – 0:1

Гол: Паласіос, 90+4

РБ Лейпциг – Айнтрахт – 0:1

Гол: Кнауфф, 7

Кельн – Хайденхайм – 1:1

Голи: Зельке, 29 – Бек, 55

Майнц – Вольфсбург – 1:1

Голи: Відмер, 61 – Черни, 12

Фрайбург – Уніон Берлін – 0:0

Баварія розгромила Хоффенхайм, впритул наблизившись до Байєра – Нойєр зрівнявся зі Швайнштайгером, Мюнхен оновив рекорд

Байєр розпочав новий рік виїзним матчем з Аугсбургом. Лідер Бундесліги попри колосальну перевагу ніяк не міг розпакувати ворота суперника, а в середині другого тайму несподівано пропустив сам. На щастя для вболівальників "фармацевтів", арбітр зафіксував офсайд, врятувавши команду Хабі Алонсо від ганьби. Здавалось, що леверкузенці таки втратять два очки у гостях, однак вже у доданий час Паласіос вирвав логічну перемогу, зберігши комфортний відрив від Баварії.

РБ Лейпциг на своєму полі поступився одному з конкурентів Айнтрахту. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий на початку зустрічі. "Орли" впритул наблизились до "биків", піднявшись на п'яту сходинку турнірної таблиці. Щоправда, вони ризикують опуститись на щабель нижче у разі успіху дортмундської Борусії у дуелі з Дармштадтом.

Ще три суботні матчі завершились унічию. Кельн не зумів вибратись з підвалин турнірної таблиці, не втримавши перемогу над Хайденхаймом. Майнц пригальмував Вольфсбург, який все більше віддаляється від єврокубків, а Фрайбург не знайшов аргументів для Уніона, який потроху вибирається з зони вильоту.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ