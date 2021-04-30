Німецькі Вердер та РБ Лейпциг поміряються силами на стадії 1/2 фіналу Кубка. Пряму відеотрансляцію поєдинку можна переглянути на "Футбол 24" в цій новині.

У півфіналі національного Кубка РБ Лейпциг зіграє з Вердером. Матч стартує вже сьогодні о 21:30 та визначить першого фіналіста сезону 2020/21. Другу півфінальну пару складають Борусія Д та Гольштайн.

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До цієї стадії "бики" вибили з турніру Нюрнберг, Аугсбург, Бохум та Вольфсбург, а Вердер залишив поза бортом Єну, Ганновер, Гройтер Фюрт і Регенсбург.

Зауважимо, Юліан Нагельсманн вже влітку очолить Баварію, але може здобути перший трофей для себе та для РБ Лейпциг у разі тріумфу своїх підопічних у двох найближчих поєдинках розіграшу Кубка Німеччини.

Вердер – РБ Лейпциг: онлайн-відеотрансляція півфінального матчу Кубка Німеччини