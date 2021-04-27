Мюнхенський клуб на своєму офіційному сайті повідомив про призначення 34-річного фахівця. Контракт розрахований на 5 років і набуває чинності 1 липня 2021-го.

Баварія не виконала умови Фліка – три провалені трансфери, які змусили тренера піти

Баварії довелося шукати нового тренера через конфлікт Ганса-Дітера Фліка зі спортивним директором Хасаном Саліхаміджічем. Очікується, що тренер "ротен" замінить Льова у збірній Німеччини. На Нагельсманна також претендував Тоттенхем.

За неофіційними даними, Баварія заплатила за тренера-вундеркінда рекордні 15 млн євро. Нагельсманн провів 6 років у системі Хоффенхайма (2013 – 2019), а останні два сезони очолював РБ Лейпциг.

Скейт, листування з Гвардіолою, відмова Реалу. Чим живе Юліан Нагельсманн – наймолодший коуч-півфіналіст Ліги чемпіонів