Немецкие Вердер и РБ Лейпциг померяются силами на стадии 1/2 финала Кубка. Прямую видеотрансляцию поединка можно посмотреть на "Футбол 24" в этой новости.

В полуфинале национального Кубка РБ Лейпциг сыграет с Вердером. Матч стартует уже сегодня в 21:30 и определит первого финалиста сезона 2020/21. Вторую полуфинальную пару составляют Боруссия Д и Гольштейн.

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До этой стадии "быки" выбили из турнира Нюрнберг, Аугсбург, Бохум и Вольфсбург, а Вердер оставил за бортом Йену, Ганновер, Гройтер Фюрт и Регенсбург.

Заметим, Юлиан Нагельсманн уже летом возглавит Баварию, но может одержать первый трофей для себя и для РБ Лейпциг в случае триумфа своих подопечных в двух ближайших поединках розыгрыша Кубка Германии.

Вердер – РБ Лейпциг: онлайн-видеотрансляция полуфинала Кубка Германии