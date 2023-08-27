Греція, 2 тур

Панатінаїкос – Волос – 3:0

Голи: Гнезда, 11, Йоаннідіс, 37, Вербіч, 74

Панатінаїкос провів першу гру в національному чемпіонаті, оскільки переніс зустріч проти Атромітоса в першому турі, щоб краще підготуватися до кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Господарі поля одразу захопили ініціативу. Вже на 11 хвилині Панатінаїкос відкрив рахунок. Подвоїти його допоміг екс-нападник Шахтаря Бернард, віддавши передачу на Йоаннідіса. По перерві Панатінаїкос продовжив тиснути на суперника. Це призвело до гола на 74 хвилині, який записав у свій актив екс-гравець Динамо Вербіч. До слова, це перший м'яч Беньяміна в новому сезоні.

Нагадаємо, що Бернард та Вербіч встигли пограти один проти одного в сезоні 2017/18, коли захищали кольори донеччан та киян відповідно.