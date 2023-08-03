"Футбол 24" підготував список найкращих гравців в історії чемпіонату України, які виступали під 7-м номером.

Андрій Шевченко з 7-м номером в Динамо / фото: ФК Динамо Київ

До переліку потрапили одразу кілька ексгравців Динамо: Беньямін Вербіч, Сергій Мізін та Андрій Шевченко. Знайшлось місце і колишньому хавбеку Металіста Сергію Валяєву та бомбардиру СК Дніпро-1 Артему Довбику.

Втім, перше місце дісталось колишньому лідеру Шахтаря – Фернандінью, який віддав 8 років донецькому клубу, посприяв перемозі в Кубку УЄФА у 2009 році. Детальніше дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".