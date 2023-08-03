Від Довбика та Тайсона до Шевченка і Фернандінью: найкращі "сімки" в історії УПЛ
21:31 - Читать на русском
"Футбол 24" підготував список найкращих гравців в історії чемпіонату України, які виступали під 7-м номером.
До переліку потрапили одразу кілька ексгравців Динамо: Беньямін Вербіч, Сергій Мізін та Андрій Шевченко. Знайшлось місце і колишньому хавбеку Металіста Сергію Валяєву та бомбардиру СК Дніпро-1 Артему Довбику.
Втім, перше місце дісталось колишньому лідеру Шахтаря – Фернандінью, який віддав 8 років донецькому клубу, посприяв перемозі в Кубку УЄФА у 2009 році. Детальніше дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".
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