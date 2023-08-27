Греция, 2 тур

Панатинаикос – Волос – 3:0

Голы: Гнезда, 11, Йоаннидис, 37, Вербич, 74

Панатинаикос провел первую игру в национальном чемпионате, поскольку перенес встречу против Атромитоса в первом туре, чтобы лучше подготовиться к квалификации Лиги чемпионов.

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Хозяева поля сразу захватили инициативу. Уже на 11 минуте Панатинаикос открыл счет. Удвоить его помог экс-нападающий Шахтера Бернард, отдав передачу на Йоаннидиса. После перерыва Панатинаикос продолжил давить на соперника. Это привело к голу на 74 минуте, который записал в свой актив экс-игрок Динамо Вербич. К слову, это первый мяч Беньямина в новом сезоне.

Напомним, что Бернард и Вербич успели поиграть друг против друга в сезоне 2017/18, когда защищали цвета дончан и киевлян соответственно.