Вербич забил первый гол в новом сезоне за Панатинаикос – экс-игрок Шахтера помог разгромить соперника
Экс-игроки Динамо и Шахтера помогли своей команде одержать уверенную победу.
Греция, 2 тур
Панатинаикос – Волос – 3:0
Голы: Гнезда, 11, Йоаннидис, 37, Вербич, 74
Панатинаикос провел первую игру в национальном чемпионате, поскольку перенес встречу против Атромитоса в первом туре, чтобы лучше подготовиться к квалификации Лиги чемпионов.
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Хозяева поля сразу захватили инициативу. Уже на 11 минуте Панатинаикос открыл счет. Удвоить его помог экс-нападающий Шахтера Бернард, отдав передачу на Йоаннидиса. После перерыва Панатинаикос продолжил давить на соперника. Это привело к голу на 74 минуте, который записал в свой актив экс-игрок Динамо Вербич. К слову, это первый мяч Беньямина в новом сезоне.
Напомним, что Бернард и Вербич успели поиграть друг против друга в сезоне 2017/18, когда защищали цвета дончан и киевлян соответственно.