Вербіч: Я дуже злий, так не можна робити, якщо хочеш вийти в плей-офф Ліги чемпіонів

Хавбек Динамо Беньямін Вербіч не приховував розчарування після поразки від Десни (2:3) в матчі 28 туру УПЛ.

"Так програти на останній хвилині, кутовий... Просто немає слів, я дуже злий. Наступна гра з Шахтарем. Знаємо, на якому рівні вони грають, буде важка гра, але нам потрібні очки. Будемо намагатися, щоб показати кращу гру, ніж сьогодні.

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Нам треба подивитися, поговорити, заспокоїтися. Знайти помилки, тому що так грати не можна. Сьогодні Десна була кращою, і вони заслужили три очки.

Ми забили перший м'яч, а потім сіли трохи назад, і з першого моменту Десна забила. А потім два голи з кутових. Такі помилки в професіональному футболі не можна робити. Якщо хочемо вийти в плей-офф Ліги чемпіонів і грати в єврокубках, то так не можна просто робити. Тренер нам нічого не сказав після гри", – підсумував Вербіч в коментарі ПроФутбол.

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