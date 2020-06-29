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Вербич: Я очень зол, так нельзя делать, если хочешь выйти в плей-офф Лиги чемпионов

06:30 - Читати українською
Вербич: Я очень зол, так нельзя делать, если хочешь выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Беньямин Вербич / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Беньямин Вербич не скрывал разочарования после поражения от Десны (2:3) в матче 28 тура УПЛ.

12’ Егор Картушов
26’ Ибрагим Каргбо
90+1’ Андрей Гитченко
 
Виктор Цыганков 4’
Виктор Цыганков 86’
4’ Виктор Цыганков
12’ Егор Картушов
26’ Ибрагим Каргбо
86’ Виктор Цыганков
90+1’ Андрей Гитченко

"Так проиграть на последней минуте, угловой... Просто нет слов, я очень зол. Следующая игра с Шахтером. Знаем, на каком уровне они играют, будет тяжелая игра, но нам нужны очки. Будем стараться, чтобы показать лучшую игру, чем сегодня.

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Нам надо посмотреть, поговорить, успокоиться. Найти ошибки, потому что так играть нельзя. Сегодня Десна была лучше, и они заслужили три очка.

Мы забили первый мяч, а затем сели немного назад, и с первого момента Десна забила. А потом два гола с угловых. Такие ошибки в профессиональном футболе нельзя делать. Если хотим выйти в плей-офф Лиги чемпионов и играть в еврокубках, то так нельзя просто делать. Тренер нам ничего не сказал после игры", – подытожил Вербич в комментари ПроФутбол.

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Беньямин Беньямин Вербич Динамо Киев Динамо Киев Десна - Динамо Киев
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