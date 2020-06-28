Десна – Динамо – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Десна перемогла Динамо (3:2) в рамках 28-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Десна – Динамо на "Футбол 24".

Швидкий гол Циганкова не зламав настрій господарів, і вони встигли двічі відповісти ще до перерви. Лідер Десни Філіппов отримав шанс розстріляти Бущана, згодом дебютант киян Каргбо головою зрізав м'яч у власні ворота.

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Другий тайм видався більш спокійним, допоки не трапився вибух в останні 10 хвилин. Циганков оформив дубль, давши Динамо надію навіть на перемогу, але реальність була значно жорстокішою для команди Михайличенка. Бущан пустив м'яч за комірець після замикання кутового Гітченком – 3:2.