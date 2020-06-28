toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДЕСНА - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА ШАХТАР

Десна – Динамо – 3:2 – відео голів та огляд матчу

21:54 - Читать на русском
Десна – Динамо – 3:2 – відео голів та огляд матчу
Десна – Динамо – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Десна перемогла Динамо (3:2) в рамках 28-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Десна – Динамо на "Футбол 24".

12’ Єгор Картушов
26’ Ібрагім Каргбо
90+1’ Андрій Гітченко
 
Віктор Циганков 4’
Віктор Циганков 86’
4’ Віктор Циганков
12’ Єгор Картушов
26’ Ібрагім Каргбо
86’ Віктор Циганков
90+1’ Андрій Гітченко

Швидкий гол Циганкова не зламав настрій господарів, і вони встигли двічі відповісти ще до перерви. Лідер Десни Філіппов отримав шанс розстріляти Бущана, згодом дебютант киян Каргбо головою зрізав м'яч у власні ворота.

Десна вирвала перемогу над Динамо в божевільному матчі УПЛ – інтрига в боротьбі за ЛЧ оживає

Другий тайм видався більш спокійним, допоки не трапився вибух в останні 10 хвилин. Циганков оформив дубль, давши Динамо надію навіть на перемогу, але реальність була значно жорстокішою для команди Михайличенка. Бущан пустив м'яч за комірець після замикання кутового Гітченком – 3:2.

blog_ava
Десна вирвала перемогу над Динамо в божевільному матчі УПЛ – інтрига в боротьбі за ЛЧ оживає
21:20
5004
Теги
Відеоновини Динамо Динамо Десна - Динамо Десна Десна
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
32
хв
Парма
22:45
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук