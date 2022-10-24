Чемпіонат Греції 2022/23, 9-й тур

Панатінаїкос – Аріс – 1:0

Гол: Шпорар, 90+2

Вилучення: Пальма, 90+6 (Аріс)

Лідер чемпіонату Греції був близьким до першої втрати очок у нинішньому сезоні. Зламати спротив Аріса вдалося лише у компенсований до другого тайму час. Панатінаїкос залишається на вершині таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача на 7 очок.

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Варто зауважити, що співавтором переможного гола в цьому матчі став Беньямін Вербіч. Саме після його навісу зі штрафного забив Шпорар. Для екс-динамівця це перший асист у складі грецької команди. Вербіч вже встиг зіграти за Панатінаїкос 8 матчів, записавши у свій актив гол та результативний пас.