Бразилія, Серія А, 33-й тур

Корітіба – Інтернасьонал – 1:1

Голи: Кастан, 24 – Вітао, 60

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У матчі чергового туру чемпіонату Бразилії між Корітібою та Інтернасьоналом знову виблиснули представники Шахтаря – як нинішні, так і колишні. "Колорадос" пропустили від одного з аутсайдерів першості в середині першого тайму і зуміли відігратись по перерві. Після навісу зі стандарту у штрафний майданчик, який виконав екс-"гірник" Алан Патрік, Вітао випередив захисників і головою переправив м'яч у дальній кут повз голкіпера.

Цей гол став для захисника Шахтаря, який до 30 червня 2023 року виступатиме за бразильців на правах оренди, другим у поточному сезоні у 33 матчах у всіх турнірах.

До слова, Інтернасьйонал йде у турнірній таблиці бразильської Серії А другим з 61-м очком, відстаючи від лідера – Палмейраса – на 10 пунктів.

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