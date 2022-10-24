Панатинаикос вырвал победу над Арисом в поединке 9-го тура чемпионата Греции, а к решающему взятию ворот приложился Беньямин Вербич.

Чемпионат Греции 2022/23, 9-й тур

Панатинаикос – Арис – 1:0

Гол: Шпорар, 90+2

Удаление: Пальма, 90+6 (Арис)

Лидер чемпионата Греции был близок к первой потере очков в нынешнем сезоне. Сломить сопротивление Ариса удалось только в компенсированное ко второму тайму время. Панатинаикос остается на вершине таблицы, опережая ближайшего преследователя на 7 очков.

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Следует заметить, что соавтором победного гола в этом матче стал Беньямин Вербич. Именно после его навеса со штрафного забил Шпорар. Для экс-динамовца это первый ассист в составе греческой команды. Вербич уже успел сыграть за Панатинаикос 8 матчей, записав в свой актив гол и результативный пас.