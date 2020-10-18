"Останні півроку для нас була важливою кожна гра. Потрібно було вигравати, і наші матчі чомусь завжди судила Монзуль.

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Кожен суддя робить якусь помилку, а у нас є нерви. У мене немає до неї жодних претензій. Вона хороший суддя, але теж людина. Чи може вона жорстко щось сказати? Так. Думаю, це добре для арбітра. Особисто я не проти жінок у футболі", – сказав Вербіч у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, Беньямін став гравцем Динамо у січні 2018 року – словенець перейшов у київську команду з Копенгагена за 4 млн євро. У поточному сезоні провів за "біло-синіх" 7 матчів, в яких забив 2 голи.

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