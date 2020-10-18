"Последние полгода для нас была важной каждая игра. Нужно было выигрывать, и наши матчи почему-то всегда судила Монзуль.

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Каждый судья делает какую-то ошибку, а у нас есть нервы. У меня нет к ней никаких претензий. Она хороший судья, но тоже человек. Может ли она жестко что-то сказать? Да. Думаю, это хорошо для арбитра. Лично я не против женщин в футболе", – сказал Вербичи в программе "Бомбардир".

Напомним, Беньямин стал игроком Динамо в январе 2018 года – словенец перешел в киевскую команду из Копенгагена за 4 млн евро. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 7 матчей, в которых забил 2 гола.

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