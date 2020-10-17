Матч, як і онлайн-трансляція Рух – Динамо на "Футбол 24", стартував о 17:00. Поєдинок пройшов без глядачів, хоча господарі продавали квитки і заманювали на стадіон безкоштовними стрижками. Раніше команди не зустрічалися в офіційних матчах, а контрольна гра у травні завершилась сухою нічиєю. Підопічні Луческу проводили генеральну репетицію перед стартом групового етапу Ліги чемпіонів. Найближчого вівторка Динамо прийматиме туринський Ювентус на Олімпійському. У стартовому складі киян з'явився Денис Попов, який пропустив чимало через травму, і герой матчу Україна – Іспанія Віктор Циганков. Кендзьора і Жерсон розпочали на лаві запасних.

Рух – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Динамівці більше контролювали м'яч у дебюті, але до небезпечних моментів біля воріт Бандури справа не доходила. Климчук скосив Де Пену і справедливо отримав жовту на 7-й хвилині. Циганков невдало виконує перспективний стандарт на ближню стійку – захисники Руха виносять сферу подалі. Стартова чверть минула без гостроти. Кияни не пресингували високим блоком, тому команда Федика більш-менш спокійно розігрувала сферу на власній половині поля.

Супряга, отримавши хорошу передачу від Караваєва у чужому карному, пройшов кількох суперників і влупив з гострого кута – Бандура переводить за лицеву. Попов виграє другий поверх, але м'яч летить над поперечкою. І все ж забиває Динамо на 30-й. Активний Циганков обікрав суперника на правому фланзі, красивою передачею знайшов Де Пену, а той метрів з 11-ти розстріляв Бандуру. Чудова гра Віктора, який елегантною шведою вивів уругвайця на побачення з кіпером.

Пропущений м'яч не змінює картину. Львів'янам ніяк не вдається організувати щось путнє біля володінь Бущана. В кінці першого тайму господарям "підіграв" Циганков, втративши круглого у центрі поля. Швидкий випад завершується ударом Русина приблизно з лінії карного, але Бущан спокійно ліквідовує загрозу. У скромному доробку Руха – один удар за підсумками стартових 45 хвилин, Динамо пробивало 5 разів (4 – у рамку).

Другий тайм розпочався з атак гостей. Динамівці могли забивати щонайменше двічі до 55-ї хвилини. Спочатку Караваєв, прибравши двох, вгатив по зручній для Бандури траєкторії, а згодом Буяльський зіпсував блискучу триходівку за участі Шапаренка і Миколенка. Останній покотив на лінію воротарського, але його партнер не зумів пробити акцентовано. Кому молитися – реакція Луческу після кількох промахів говорить сама за себе.

Рух намагається відповідати ударами здалеку, але все блокується захисниками Динамо. Стаменковічу дозволили виграти повітря – Бущан впевнено фіксує сферу. Супряга вискочив на побачення з Бандурою, встиг проштовхнути м'яч повз воротаря і поцілив у бокову сітку. Владислав пробивав фактично з нульового кута, тож Де Пена, який не дочекався пасу, справедливо обурюється.

Луческу випускає Вербіча замість Супряги, а Кендзьора змінює Миколенка, однак небезпеку створюють господарі. Мисик зовсім трішки не докрутив у дальню дев'ятку. Ще одна заміна від Динамо на 80-й – Де Пена поступився місцем Жерсону, який розкидує суперників у центрі поля, але помиляється в елементарній передачі, зрештою – нічого дивного. Останній хід Луческу – Шепелєв замість Буяльського, а це означає, що поверення Дениса Гармаша відкладається.

Жерсон поставив ефектну крапку, не залишивши Бандурі шансів ударом метрів з 10-ти – 2:0. Гольову передачу собі до активу записав Кендзьора, який класно підключився до атаки. У підсумку Динамо здобуває переконливу перемогу, одноосібно очоливши турнірну таблицю – 15 очок. Поки не зіграла Ворскла, на другому місці розташується донецький Шахтар (12 пунктів).