"У мене була пропозиція від Аталанти, коли Динамо запрошувало. Але мені треба було залишитися на півроку в Копенгагені і лише потім приїхати. А я хотів відразу змінити команду.

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У Данії я виграв два поспіль чемпіонства, два Кубка, грав у Лізі чемпіонів, потім були в Лізі Європи. Я відчував, що мені потрібен крок вперед. Тоді я й вибрав Динамо.

Чи не шкодую я, що міг би зараз бути в цій Аталанті, яка грає у Лізі чемпіонів? Я міг би туди перейти і не грати. Ніколи не знаєш, що буде. Не треба переживати про це", – сказав Вербіч у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, Беньямін став гравцем Динамо у січні 2018 року – словенець перейшов у київську команду з Копенгагена за 4 млн євро. У поточному сезоні провів за "біло-синіх" 7 матчів, в яких забив 2 голи.

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