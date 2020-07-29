Колос в овертаймі дотиснув Маріуполь і вперше в історії пробився до Ліги Європи

Колос мінімально переміг Маріуполь (1:0) у фіналі плей-офф УПЛ за вихід у Лігу Європи. Рахунок та звіт про матч – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Колос – Маріуполь, стартував о 19:30. Команди визначали п'ятого учасника від України на єврокубковий сезон 2020/21. Переможець отримував путівку в 2-й раунд кваліфікації Ліги Європи. На шляху до фіналу плей-офф УПЛ ковалівці впевнено розібралися зі СК Дніпро-1, натомість підопічні Бабича виявились сильнішими за Олександрію. В регулярному чемпіонаті команди обмінялись домашніми тріумфами (2:1 – в Ковалівці; 2:0 – в Маріуполі).

Валерій Федорчук просив пенальті вже на 2-й хвилині. Досвідчений хавбек отримав поштовх у спину, але рефері Євгеній Арановський лишень розвів руками – можна грати. На різних повторах все виглядало не настільки однозначно. Ігнатенко пристрілювався до воріт Колоса з дальньої дистанції – над поперечкою та поруч з ближньою "шісткою". Команда Бабича якісніше провела стартовий відрізок – більше контролювала м'яча, частіше пробивала. Натомість ковалівці зробили ставку на гру другим номером.

Швидка атака Колоса ледь не завершилась голом на 18-й хвилині. Смирний вгатив з лінії карного, а Гальчук лише з другої спроби зафіксував сферу. Маріуполь з відповіддю не забарився – Корнієнко виграв другий поверх після красивої передачі з правого флангу, але не влучив у рамку. Чурко також шукав щастя здалеку – Волинець реагує попри незначний рикошет. Агресивний футбол від обох команд не дозволяв сумувати фанам на НСК Олімпійський. Матч відвідали майже 6 тисяч глядачів, з 17-ти дозволених через карантинні обмеження.

Бондаренко відверто малював "одинадцятиметровий" у боротьбі з Ігнатенком – Арановський знову не повівся. Колос повністю вирівняв гру ближче до середини першого тайму. Команда Костишина сміливіше комбінувала, хоча й без стовідсоткових моментів... поки за справу не взявся Морозко. Технічний вінгер красиво розібрався з суперником у штрафному майданчику та крутив у дальню дев'ятку – забракло сантиметрів, ковалівці хапаються за голови. 7:3 на користь Колоса за ударами після стартових 45-ти хвилин.

Номінальні господарі продовжували домінувати після перерви. Зозуля знайшов вільного Бондаренка у карному азовців, а той головою пробивав під поперечку – Гальчук і каркас воріт рятують Маріуполь. Перший справді тривожний дзвіночок для Бабича. Стартовий запал його команди просто випарувався. Контроль м'яча не приносить жодних дивідендів, взагалі немає ударів станом на 65 хвилину.

Ще один шедевральний постріл Морозка зі штрафного приймає на себе поперечка. Гальчук виконав ефектний стрибок, утім шансів дістати м'яча майже не було. Бондаренко також пробачає і зводить нанівець усі старання Антюха, який за мить до цього класно обікрав суперника. Зрештою Бондарнеко покидає поле, а замість нього з'являється Лисенко. Останній не грав з перших хвилин через невеличке пошкодження. Володимиру одразу довірили право на пробиття штрафного, але той влучає у стійку.

Шалений тиск на ворота Маріуполя влаштували ковалівці в кінці другого тайму, бракувало лише акцентованого завершення. Однак по-справжньому рятувати довелось Волинцю після ближнього удару Топалова. Азовці втрачають неймовірний шанс, аби вирвати перемогу у основний час. За 90 хвилин переможця не визначено – овертайм. Антюх швидко виводить Колос вперед, скориставшись навісною подачею Лисенка. Перевисів у повітрі Тищенка і ударом головою відкрив рахунок. Лисенко і той же Антюх втратили ще два розкішні моменти, пробиваючи з вбивчих позицій.

Маріуполь вже не оговтався, а другий екстра-тайм завершився без голів. Ковалівка святкує! Команда Костишина казково провела дебютний сезон в УПЛ, пробившись у Лігу Європи. Браво!Скромний клуб, який представляє село з населенням 1,6 тисяч осіб, стартує у 2-му кваліфікаційному раунді, де буде сіяним.