Вербіч презентував зміну іміджу яскравим відео

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч продемонстрував чергові зміни в своєму зовнішньому вигляді.

Легіонер киян вийде на матч 28-го туру УПЛ проти Десни з новою стильною зачіскою. Відео процесу зміни іміджу Вербіча опублікував перукар футболіста.

Динамо і Десну розсудить Монзуль – УПЛ оголосила суддівські призначення 28-го туру

Нагадаємо, словенець перебрався у київський клуб взимку 2018 року. Відтоді Вербіч зіграв за "біло-синіх" 80 матчів у всіх турнірах, в яких забив 27 голів та віддав 15 результативних передач, а також двічі виграв Суперкубок України.

До слова, матч 28-го туру чемпіонату України Десна – Динамо відбудеться 28 червня. Початок матчу запланований на 19:30. Наразі відстань між командами у турнірній таблиці складає 6 очок.

"Після удару подумав, що світло вимкнули на стадіоні": капітан Зорі – про боротьбу з Динамо і чутки навколо команди