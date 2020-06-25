Динамо і Десну розсудить Монзуль – УПЛ оголосила суддівські призначення 28-го туру

Комітет арбітрів УАФ визначив список суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 28-го туру УПЛ.
Один із центральних матчів 28-го туру української Прем'єр-ліги, у якому Десна прийматиме Динамо, буде обслуговувати бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль, інформує офіційний сайт УАФ.
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27 червня
Колос – Олександрія – Дмитро Бондаренко (Одеса).
Карпати – Львів – Андрій Коваленко (Полтава).
Шахтар – Зоря – Віталій Романов (Дніпро), арбітр VAR – Євген Арановський (Київ).
28 червня
Маріуполь – СК Дніпро-1 – Анатолій Абдула (Одеса).
Десна – Динамо – Катерина Монзуль (Харків), арбітр VAR – Євген Арановський (Київ).
Ворскла – Олімпік – Віктор Копієвський (Запоріжжя).
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