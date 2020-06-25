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Динамо і Десну розсудить Монзуль – УПЛ оголосила суддівські призначення 28-го туру

16:33 - Читать на русском
Динамо і Десну розсудить Монзуль – УПЛ оголосила суддівські призначення 28-го туру
Катерина Монзуль / фото: Д. Руденко

Комітет арбітрів УАФ визначив список суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 28-го туру УПЛ.

 

Один із центральних матчів 28-го туру української Прем'єр-ліги, у якому Десна прийматиме Динамо, буде обслуговувати бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль, інформує офіційний сайт УАФ.

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Колос – Олександрія – Дмитро Бондаренко (Одеса).

Карпати – Львів – Андрій Коваленко (Полтава).

Шахтар – Зоря – Віталій Романов (Дніпро), арбітр VAR – Євген Арановський (Київ).

28 червня

Маріуполь – СК Дніпро-1 – Анатолій Абдула (Одеса).

Десна – Динамо – Катерина Монзуль (Харків), арбітр VAR – Євген Арановський (Київ).

Ворскла – Олімпік – Віктор Копієвський (Запоріжжя).

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Теги
Десна - Динамо Катерина Монзуль УПЛ Арбітри Динамо Динамо
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