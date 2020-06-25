Вербич презентовал смену имиджа ярким видео

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич продемонстрировал очередные изменения в своем внешнем виде.

Легионер киевлян выйдет на матч 28-го тура УПЛ против Десны с новой стильной прической. Видео процесса смены имиджа Вербича опубликовал парикмахер футболиста.

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Напомним, словенец перебрался в киевский клуб зимой 2018 года. С тех пор Вербич сыграл за "бело-синих" 80 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 15 результативных передач, а также дважды выиграл Суперкубок Украины.

К слову, матч 28-го тура чемпионата Украины Десна – Динамо состоится 28 июня. Начало запланировано на 19:30. Сейчас расстояние между командами в турнирной таблице составляет 6 очков.

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