"Ворскла займає третє місце в таблиці, добре виступає у цьому сезоні. Також ми знаємо цю команду, оскільки зовсім нещодавно грали з нею у фіналі Кубка України. Тренерський штаб попереджав нас про те, що у суперника дуже небезпечні контратаки. Але ми з перших хвилин дуже надійно грали позаду, контролювали м'яч, а потім знайшли простір у Ворскли в захисті та забили два м'ячі. Бажано було б забивати ще, але потім сіли назад. Втім, особливих проблем все одно не відчули.

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Вилучення Забарного? Обговорили, звичайно, але треба самому ще переглянути епізод. Це VAR, вони все знають, все бачать. Але вони одні моменти дивляться, а інші – ні. Ви тоді вже все дивіться, не тільки проти Динамо... Як на мене, вилучення несправедливе. Наприклад, у першому таймі гравець Ворскли теж із прямою ногою пішов на мене. Але його чомусь не вилучили. Що б ми не зробили, завжди йдуть дивитися VAR. Ось, є порушення... Так, є, але тоді кожну ситуацію треба дивитися", – цитує Вербіча офіційний сайт Динамо.

Зауважимо, після 11-ти турів Динамо лідирує в УПЛ з 26 очками, а Ворскла йде третьою. Між командами другим розташувався Шахтар.

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