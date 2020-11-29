"Сьогоднішній матч Динамо – Ворскла – це яскравий приклад того, як неправильно в Україні функціонує система ВАР. На 17-й хвилині Де Пена забив гол, але арбітри кілька хвилин "прокручували" епізод і знайшли невеличкий офсайд у Вербіча. Добре, але навіщо нам і арбітру Іванову кілька повторів попадання м'яча в руку Степанюку в кінці першого тайму, якщо в тому розіграш кутового за мить до подачі був метровий офсайд?

Динамо – Ворскла: Луческу озвучив претензії до арбітра через вилучення Забарного

У другому таймі Іванов вилучив Забарного в епізоді, який цього не заслуговував. Захисник Динамо, зігравши в м'яч, банально посковзнувся, впав на спину і механічно викинув ноги вгору. А Степанюк, не граючи в м'яч, просто наткнувся на ці ноги. Так де тут фол?

Але найгірше те, що перед епізодом з участю Забарного і Степанюка арбітри прогавили офсайд у того ж Степанюка. У першому таймі вишукували і рахували сантиметри у Вербіча, а тут пропустили явне положення "поза грою" і спровокували вилучення гравця, який тепер, очевидно, отримає кілька матчів дискваліфікації.

Це навіть не критика, а просто констатація: наші керівники суддівського корпусу не керують ситуацією. Я здивувався ще тоді, коли дізнався, що центральний матч туру буде судити Іванов, у якого раніше часто траплялися помилки в більш простих поєдинках. І ось маємо результат – погана робота бригади арбітрів", – цитує Ступара UA-Football.

Після 11-ти турів УПЛ Динамо лідирує, випереджаючи Шахтар на три очки.

Динамо обіграло Ворсклу зі скандальним вилученням Забарного – VAR не повернув інтригу