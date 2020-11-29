"Ворскла занимает третье место в таблице, хорошо выступает в этом сезоне. Также мы знаем эту команду, поскольку совсем недавно играли с ними в финале Кубка Украины. Тренерский штаб предупреждал нас о том, что у соперника очень опасные контратаки. Но мы с первых минут очень надежно играли сзади, контролировали мяч, а затем нашли пространство у Ворсклы в защите и забили два мяча. Желательно было бы забивать еще, но затем сели назад. Впрочем, особых проблем все равно не испытали.

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Удаление Забарного? Обсудили, конечно, но надо самому еще пересмотреть эпизод. Это VAR, они все знают, все видят. Но они одни моменты смотрят, а другие – нет. Вы тогда уже все смотрите, не только против Динамо… Как по мне, удаление несправедливое. К примеру, в первом тайме игрок Ворсклы тоже с прямой ногой пошел на меня. Но его почему-то не удалили. Мы же, что бы не сделали, всегда идут смотреть VAR. Вот, есть нарушение… Да, есть, но тогда каждую ситуацию надо смотреть", – цитирует Вербича официальный сайт Динамо.

Заметим, после 11-ти туров Динамо лидирует в УПЛ с 26 очками, а Ворскла идет третьей. Между командами вторым расположился Шахтер.

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