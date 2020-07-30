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Вербіч озвучив терміни своєї реабілітації

09:15 - Читать на русском
Вербіч озвучив терміни своєї реабілітації
Беньямін Вербіч / фото: ФК Динамо

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч розповів про терміни відновлення після операції.

"У мене протягом певного часу були проблеми з паховими кільцями, в понеділок зробили ще одне обстеження, яке підтвердило, що необхідна операція.

Вербіч був прооперований в Німеччині

Вона пройшла успішно, я все ще перебуваю в клініці в Мюнхені, але вже в четвер мене повинні відпустити додому. До Києва планую повернутися наступного тижня, а в цілому реабілітація за попередніми даними повинна зайняти три-чотири тижні", – поділився Вербіч в офіційному сайту Динамо.

До слова, Вербіч провів 37 поєдинків у складі Динамо в сезоні 2019/20, записавши до свого активу 14 голів та 3 асисти.

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Теги
Динамо Динамо Беньямін Беньямін Вербіч
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