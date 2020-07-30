Вербич озвучил сроки своей реабилитации

"У меня в течение определенного времени были проблемы с паховыми кольцами, в понедельник сделали еще одно обследование, которое подтвердило, что необходима операция.

Вербич был прооперирован в Германии

Она прошла успешно, я все еще нахожусь в клинике в Мюнхене, но уже в четверг меня должны отпустить домой. В Киев планирую вернуться на следующей неделе, а в целом реабилитация по предварительным данным должна занять три-четыре недели", – поделился Вербич в официальному сайту Динамо.

К слову, Вербич провел 37 поединков в составе Динамо в сезоне 2019/20, записав в свой актив 14 голов и 3 ассиста.

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