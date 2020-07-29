Вербіч був прооперований в Німеччині

Вербічу зробили операцію на паху в Німеччині, про що словенець повідомив у своєму Instagram.

Динамо переглядає гравця збірної Північної Македонії – він вже зіграв у контрольному матчі

Як зазначив гравець, хірургічне втручання пройшло успішно, і вже найближчим часом він повернеться до розташування команди.

До слова, Вербіч провів 37 поєдинків у складі Динамо в сезоні 2019/20, записавши до свого активу 14 голів та 3 асисти.

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