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Вербіч був прооперований в Німеччині

17:50 - Читать на русском
Вербіч був прооперований в Німеччині
Беньямін Вербіч / фото: ФК Динамо

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч вирішив залікувати пошкодження перед початком нового сезону.

Вербічу зробили операцію на паху в Німеччині, про що словенець повідомив у своєму Instagram.

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Як зазначив гравець, хірургічне втручання пройшло успішно, і вже найближчим часом він повернеться до розташування команди.

До слова, Вербіч провів 37 поєдинків у складі Динамо в сезоні 2019/20, записавши до свого активу 14 голів та 3 асисти.

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Динамо переглядає гравця збірної Північної Македонії – він вже зіграв у контрольному матчі
16:58
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