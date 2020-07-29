Вербіч був прооперований в Німеччині

Італія — 18:00 2785
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"Маліновський – спадкоємець Гомеса, йому немає рівних у 2020". Італійські ЗМІ пророкують Руслану знакову роль в Аталанті
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Вукоєвіч узгодив контракт з Динамо, – ЗМІУкраїна — 17:25 1417
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Динамо переглядає гравця збірної Північної Македонії – він вже зіграв у контрольному матчіУкраїна — 16:58 5794
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Санжар вирішив покинути Карпати – майбутнє львівського клубу невідомеУкраїна — 16:07 1533
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Реал вірить у Луніна, який матиме інший статус – іспанський ЗМІ в захваті від голкіпера та прогнозує переломний рікІспанія — 15:25 5499