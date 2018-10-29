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Вербіч: Ненавиджу, коли суперник грає в такий спосіб, це не футбол

28 жовтня 20:28 1184 Читать на русском
Вербіч: Ненавиджу, коли суперник грає в такий спосіб, це не футбол
Беньямін Вербіч / ФК Динамо Київ

Хавбек Динамо Беньямін Вербіч прокоментував поразку від ФК Львів у 13 турі УПЛ.

"У четвер ми провели хороший матч, але сьогодні втратили очки в чемпіонаті України. Це погано, тому що Шахтар збільшив відрив від нас знову на 5 очок.

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Чому я нервував? Ненавиджу, коли суперник грає в такий спосіб. Це не футбол. Хоча Львів сьогодні заслужив на 3 очки. Команда діяла організовано, билася на футбольному полі.

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Боротьба за чемпіонство не закінчена. У нас попереду ще 3 зустрічі з Шахтарем, де ми можемо відіграти ці 5 очок різниці між нами. Нам залишається тільки важко працювати, аби здобувати перемоги у майбутньому", – сказав Вербіч у ефірі FootballHub.

Нагадаємо, Динамо мінімально поступилось Львову у Києві у 13 турі чемпіонату України.

Україна13 тур

Динамо - Львів: Неділя 28 жовтня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 1
Львів
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Динамо - Львів Динамо Динамо Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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