Вербіч: Ненавиджу, коли суперник грає в такий спосіб, це не футбол

Хавбек Динамо Беньямін Вербіч прокоментував поразку від ФК Львів у 13 турі УПЛ.

"У четвер ми провели хороший матч, але сьогодні втратили очки в чемпіонаті України. Це погано, тому що Шахтар збільшив відрив від нас знову на 5 очок.

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Чому я нервував? Ненавиджу, коли суперник грає в такий спосіб. Це не футбол. Хоча Львів сьогодні заслужив на 3 очки. Команда діяла організовано, билася на футбольному полі.

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Боротьба за чемпіонство не закінчена. У нас попереду ще 3 зустрічі з Шахтарем, де ми можемо відіграти ці 5 очок різниці між нами. Нам залишається тільки важко працювати, аби здобувати перемоги у майбутньому", – сказав Вербіч у ефірі FootballHub.

Нагадаємо, Динамо мінімально поступилось Львову у Києві у 13 турі чемпіонату України.