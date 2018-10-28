Хацкевич: Якби Бурда сьогодні навіть чхнув у бік судді – отримав би картку

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич назвав головною причиною поразки від ФК Львів відсутність необхідної агресії та ризику в діях гравців.

"Гравці, які не грали? Бурду я взагалі не планував випускати. Адже після рішення по Кадару, сьогодні якби Бурда навіть чхнув у бік судді, він би отримав четверту жовту картку. Буяльський віддав багато сил у Ренні. І у нас є багато гравців, які можуть зіграти на цій позиції. Ми дали йому відпочити. У Морозюка розсічення, і ми також не хотіли ризикувати. Але замість Морозюка вийшов Циганков, який більше націлений на атаку.

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В чому причина поразки і чи не пересвяткували після Ренна? По-перше, ніхто не святкував. Ви, мабуть, з нами не летіли. Психологічний стан, навпаки, хороший, але не вистачило агресії, ризику. Бо суперник навіть не намагався розкриватися. Вони захищалися в районі 25-30 метрів, і ми намагалися розтягнути їх через фланги. Але в першому таймі не йшли в обіграш, і не шукали простір.

В другому таймі суперник десь втомився, з'явилися вільні зони. Ми почали грати більш агресивно, атакували через фланги. Але останній пас... Може, і не було багато таких епізодів, три-чотири, що справа, що зліва, але ми не могли знайти футболістів, хоча їх було достатньо в штрафному майданчику", – сказав він на прес-конференції після матчу з ФК Львів.

Нагадаємо, Динамо мінімально поступилось Львову у Києві.

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