Вербич: Ненавижу, когда соперник играет таким образом, это не футбол

Хавбек Динамо Беньямин Вербич прокомментировал поражение от ФК Львов в 13 туре УПЛ.

"В четверг мы провели хороший матч, но сегодня потеряли очки в чемпионате Украины. Это плохо, потому что Шахтер увеличил отрыв от нас снова на 5 очков.

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Почему я нервничал? Ненавижу, когда соперник играет таким образом. Это не футбол. Хотя Львов сегодня заслужил 3 очка. Команда действовала организованно, билась на футбольном поле.

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Борьба за чемпионство не закончена. У нас впереди еще 3 встречи с Шахтером, где мы можем отработать эти 5 очков разницы между нами. Нам остается только тяжело работать, чтобы одерживать победы в будущем", – сказал Вербич в эфире FootballHub.

Напомним, Динамо минимально уступило Львову в Киеве в 13 туре чемпионата Украины.