Динамо сенсаційно програло Львову

Львів несподівано переміг Динамо в матчі 13 туру УПЛ. Звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Матч Динамо – Львів розпочався на київському НСК Олімпійський о 17:00. Перед цим поєдинком кияни відставали від Шахтаря на 5 очок. Львів посідав 9 позицію, набравши 14 пунктів. До слова, у першому колі Динамо здолало свого нинішнього суперника лише завдяки голу Назарія Русина на останніх секундах матчу.

Динамо – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Олександр Хацкевич виставив дещо експериментальний склад. Микита Бурда, у якого в пасиві було 3 жовті картки, не потрапив навіть до заявки. Вочевидь, Микиту вирішили приберегти на поєдинок 14 туру проти Шахтаря, адже у випадку отримання жовтої картки Бурда пропускав би Класичне через дискваліфікацію. У стартовому складі Динамо вийшли Шабанов, Че Че, Сідклей та Миколенко. Також з перших хвилин на поле вийшов Віктор Циганков, який пропустив матч Ліги Європи з Ренном. До слова, кияни вийшли на поле у спеціальних футболках, якими підтримали травмованого Андрія Ярмоленка.

Гра прогнозовано розпочалась з атак господарів, проте до реально небезпечних моментів справа не доходила. Запам'ятався Вербіч, який одного разу фінтами прибрав кількох опонентів у штрафному майданчику Львова, проте гості в підсумку все ж вибили м'яч.

Рахунок після вдалої контратаки доволі несподівано відкрили гості. Тейлор після рикошету від Піваріча у центрі поля втік від Шабанова та ударом в дальній кут переграв Бойка.

Пропущений гол відверто зламав плани киян, які відповіли лише неточним ударом Циганкова. А от контратака підопічних Бакалова була куди гострішою. Той же Тейлор міг робити рахунок 0:2, але з вигідної позиції не влучив у ворота. На 39-й хвилині Циганков класно відкрився у штрафному майданчику гостей, проте пас вінгера киян вийшов не найкращим – жоден з киян не дістав м'яч. На останніх секундах першої половини гри доволі небезпечно пробив Вербіч – повз ворота.

Перший тайм так і завершився мінімальною перемогою гостей. Олександру Хацкевичу необхідно було терміново щось змінювати, адже його команда по суті провалила першу половину гри. Наставник киян це розумів – після перерви замість Сидорчука на поле вийшов Шапаренко.

Вже на перших секундах другої половини гри кияни могли зрівняти рахунок. Після рикошету в штрафному майданчику Львова м'яч потрапив до Сідклея, який з вигідної позиції пробив невлучно. За кілька хвилин Циганков зі штрафного влучив у стінку, а Шепелєв з лінії штрафного пробив повз ворота. Ефектний удар Шапаренка також виявився невлучним.

На 70-й хвилині Бандура врятував Львів після удару Вербіча. Голкіпер не одразу зафіксував м'яч, проте жоден із гравців Динамо на добивання не встиг.

На 83-й хвилині Динамо створило чи не найнебезпечніший момент у матчі. Шапаренко виграв верхову боротьбу та пробив головою, проте м'яч пролетів повз ворота. Це була остання нагода киян для того, щоб зрівняти рахунок. Львів вистояв та здобув сенсаційну перемогу. До слова, гості догравали поєдинок у меншості – другу жовту отримав Рафаель.

Ця поразка Динамо дозволила Шахтарю за підсумками 13 туру відірватись від киян на 5 очок. Нагадаємо, вже в наступному турі у Харкові відбудеться поєдинок Шахтар – Динамо. Львів набрав 17 очок та піднявся на 5 місце.

УПЛ, 13 тур

Динамо – Львів – 0:1

Гол: Тейлор, 21

Вилучення: Рафаель, 96