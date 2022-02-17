Вінгер киян Беньямін Вербіч зізнався, що взимку міг піти з Динамо. Його агент Амір Ружніч навіть назвав клуб, який зробив конкретну пропозицію.

"Мушу зізнатися, що в січні я отримав дуже цікаву пропозицію, над якою довго думав. Зрештою, я вирішив залишитись у Києві, де хочу знову показати себе. Проте чималу роль тут відіграли особисті причини та сім'я", – сказав Вербіч в інтерв'ю SportKlub.

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Його агент Амір Ружніч розповів про зацікавленість детальніше: "Беньямін мав дуже конкретну пропозицію з Копенгагена, де були готові виплатити компенсацію. Але оскільки у нього нещодавно народилася дитина, він вирішив поки залишитися в Києві".

Нагадаємо, саме з данського клубу Вербіч перебрався у Динамо взимку 2018-го за 4 мільйони євро. Відтоді словенець провів у біло-синій футболці 119 поєдинків (37 голів та 12 асистів). Його контракт з киянами розрахований до грудня 2022 року.

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